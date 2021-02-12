Прокурор прослезилась в ходе оглашения подвигов оскорбленного Навальным ветерана

Прокурор прослезилась, зачитывая подвиги ветерана Великой Отечественной Войны Игната Артеменко, являющегося потерпевшем по делу о клевете блогера Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент «Известий» в пятницу, 12 февраля.

В частности, прокурор зачитала показания 94-летнего мужчины о том, как он помогал партизанскому движению.

Заседания по данному делу проходит в настоящий момент в Бабушкинском суде Москвы. Процесс начался с замечаний стороне защиты. В частности, судья начала с предупреждения о недопустимости поведения подсудимого и дважды сделала замечание адвокату Навального.

В свою очередь, защита обвиняемого заявила судье Вере Акимовой отвод, сказав, что она не беспристрастна и не может вести данное уголовное дело. Сам Навальный поддержал предложение своих адвокатов. После этого судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения об отводе. В итоге ходатайство защиты блогера не было удовлетворено.

Сам ветеран Артеменко отказался от дальнейшего участия в процессе, из-за того что ему стало плохо на прошлом заседании, а также из-за оскорблений в его адрес от Навального.

Всего с начала слушания Навальный получил больше десяти замечаний от судьи за фамильярное обращение к участникам процесса.

До начала процесса в пятницу к зданию суда приехали автомобили с дипломатическими номерами и один из иностранных представителей прошел в здание. Комментировать свое появление он отказался.

Первое слушание в отношении Навального по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ состоялось 5 февраля. Тогда адвокаты блогера опоздали на заседание.

Его обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко. Во время первого заседания блогер отказался признать свою вину. Потерпевшего Навальный летом 2020 года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по поправкам в Конституцию России

94-летний мужчина, участвовавший в заседании по видеосвязи, потребовал от обвиняемого публичных извинений за клевету и напомнил, что во время ВОВ был ранен, участвовал в партизанском движении. В ходе процесса ветерану стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Позже заседание по данному делу перенесли на 12 февраля.

Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева в считает, что Навальный своим высказыванием в адрес ветерана оскорбил целое поколение.