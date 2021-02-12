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Названы сроки регистрации третьей российской вакцины от коронавируса

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В конце февраля третья российская вакцина от коронавируса, разработанная центром Чумакова, получит регистрацию, а в марте выйдет в гражданский оборот. Об этом в пятницу, 12 февраля, заявил заместитель генерального директора центра Константин Чернов.

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«В гражданском обороте она появится в марте, в конце этого месяца (февраля) надеемся завершить регистрационный процесс», — сказал Чернов в эфире «Россия 24».

Ранее в этот же день бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, что в России разработали три вакцины от COVID-19, для того чтобы показать всему миру, что российская научная школа, заточенная под вакцинный суверенитет, а также отечественная иммунология сохраняют свои лидерские позиции на планете.

Кроме того, Онищенко отметил разнообразие российских вакцин против коронавируса — всех типов, которые существуют: генно-инженерная «Спутник V», синтетическая от центра «Вектор» и третья — «классическая, рутинная, ортодоксальная вакцина».

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» разработали специалисты центра имени Гамалеи. Второй российской вакциной от коронавируса стал «Вектор» Роспотребнадзора. Препарат зарегистрировали осенью 2020 года.

18 января вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что препарат «КовиВак» Центра имени Чумакова будет масштабно использоваться при вакцинации населения с начала апреля. Ожидается, что первая серия в 100 тыс. доз «КовиВака» поступит в гражданский оборот в марте.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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