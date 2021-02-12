В Россию из Словении экстрадирован экс-министр правительства Дагестана

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Словения экстрадировали в Россию бывшего министра по информационной политике и массовым коммуникациям Республики Дагестан Наримана Гаджиева.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество группой лиц, по предварительному сговору, с использования своего служебного положения, в особо крупном размере») и ч. 2 ст. 327 УК РФ («Подделка иных официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования для обеспечения совершения другого преступления»).

По версии следствия, с сентября 2012 года по февраль 2013 года Гаджиев, будучи осведомленным о выделении на 2012 год возглавляемому министерству денежных средств в размере более 2 млн рублей, вступил в преступный сговор с генеральным директором общества «Спектр» на хищение чужого имущества. Эти деньги были выделены на реализацию программы по развитию информационного сотрудничества с редакциями федеральных и региональных СМИ в целях укрепления взаимопонимания между народами Российской Федерации, формирования позитивного имиджа Республики Дагестан на 2013 год.

После этого они заключили государственные контракты на создание информационных документальных фильмов, а в последующем представили в министерство по информационной политике и массовым коммуникациям Республики Дагестан документальные фильмы и программы на DVD- дисках, которые ранее были изготовлены другими лицами.

Они подписали фиктивные акты сдачи-приемки работ и, отчитавшись об этом, похитили бюджетные денежные средства, причинив ущерб министерству в особо крупном размере.

Поскольку Гаджиев скрылся от правоохранительных органов, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и объявлен международный розыск.

В сентябре 2019 года его задержали на территории Словении. Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче, который был удовлетворен.

Благодаря слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Республики Словения, удалось добиться принятия положительного решения об экстрадиции.

В сопровождении сотрудников ФСИН России Нариман Гаджиев будет доставлен в Москву.