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В Кремле рассказали о работе над повышением доходов россиян

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация со снижением доходов россиян требует дальнейшей скоординированной работы, которая уже ведется. Об этом он сообщил журналистам в пятницу, 12 февраля.

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Он объяснил, что данные Росстата говорят о необходимости проведения работы над повышением доходов жителей России. Согласно информации ведомства, реальные доходы россиян по предварительным итогам 2020 года снизились на 3,5%.

«Президент неоднократно говорил, что главная задача — это купирование негативных последствий кризисных мировых явлений, которые приводят к падению жизненного уровня и вывод траектории в сторону роста», — отметил Песков.

Он добавил, что работа над повышением доходов уже ведется.

В конце января президент России Владимир Путин во время онлайн-выступления на «Давосской неделе» назвал основной задачей мирового общества выход из бедности.

Ранее, 22 января, Министерство труда Башкирии разработало план программы по снижению бедности до 2030 года. По данным на 2018 год, за чертой бедности находились более 12% населения — более 491 тыс. человек. Башкирия занимает по данному показателю 26-е место в рейтинге регионов.

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