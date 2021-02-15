Названы лучшие работодатели России за 2020 год

Рейтинг работодателей России в 2020 году возглавила Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», в список самых лучших также вошли «Газпром нефть», Kaspersky и Сбербанк. Об этом 15 февраля «Известиям» сообщили в пресс-службе крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

В 2020 году в рейтинг работодателей вошли более 500 компаний со всей страны. Рейтинг формируется на основе анализа трех компонентов: готовности сотрудников рекомендовать компанию, желания соискателей работать в компании и данные HR-специалистов фирм.

В категории крупнейших компаний (более 5 тыс. человек) в тройку лидеров вошли «Росатом», Сбербанк и Mars. В категории крупных компаний (1–5 тыс. человек) лидируют «Газпром нефть», Kaspersky, Bayer, АО «Национальная Медиа Группа».

В категории средних компаний (250–1000 человек) первое место заняла компания 2ГИС, второе – NVIDIA, третье – Bosch. Среди небольших компаний (100–250 человек) лидирует Orange Fitness, затем идут BGS Group и Red Bull.

Популярностью у соискателей чаще всего пользовались компании: «Газпром нефть», «Росатом», «Сбербанк», ОАО «РЖД», «Тинькофф Банк», «Альфа-Банк», СИБУР, АО «Национальная Медиа Группа».

«В этот раз благодаря повышенному интересу со стороны компаний-работодателей и их желанию объективно оценить свою привлекательность на рынке труда нам удалось получить максимально реалистичную картину лучших работодателей», — заявила Нина Осовицкая, директор бренд-центра hh.ru.

Ранее 11 февраля эксперты назвали вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами. Выяснилось, что инженеры, дизайнеры и детские психологи получают самые высокие зарплаты при работе удаленно.