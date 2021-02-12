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Академик РАН объяснил высокую смертность от коронавируса у диабетиков

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Высокая смертность от коронавируса у людей с диабетом обусловлена тем, что глюкоза не дает эритроцитам доносить до тканей кислород в нужном объеме. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, главный внештатный эндокринолог Минздрава и академик РАН Иван Дедов.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным академик отметил, что люди с сахарным диабетом оказались самыми уязвимыми в условиях пандемии. Однако, по его словам, причина состоит не только в поражении сосудов.

«Самое главное, что здесь эритроциты, блокированные глюкозой, не доводят те четыре молекулы кислорода, которые обычно они передают тканям, везут одну или две или вовсе не довезут. Поэтому, естественно совершенно, здесь уже такая и метаболическая гипоксия, ну и, конечно, легочная наступает, поэтому смертность высокая», — отмечает эндокринолог.

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Он также рассказал, что в центре был предложен свой вариант наиболее эффективного лечения COVID-19. Гормоны надпочечника (кортикостероиды) регулируют иммунную систему, но останавливают любое аллергическое или другое нежелательное или вредное воздействие.

«Когда вводишь кортикостероиды, они останавливают деление вирусов и, конечно, вот этот шторм — выброс цитокинов. А там уже легче, конечно, разбираться. Так что кортикостероиды — это первое место», — пояснил Дедов.

Ранее, 23 октября, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что случаи коронавируса встречаются более чем в 10 раз чаще у больных сахарным диабетом.

Позже врач-эндокринолог, заместитель директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова подчеркнула, что SARS-CoV-2 очень «любит сладенькое», поэтому у людей с диабетом и ожирением вероятен высокий риск тяжелого течения коронавируса.

24 ноября 2020 года, специалисты Королевского колледжа Лондона заключили, что диабетическая ретинопатия увеличивает риск тяжелой формы COVID-19. Ученые проанализировали данные 187 человек с диабетом, в том числе 179 с диабетом II типа и восьми с диабетом I типа, которые были госпитализированы с коронавирусом с 12 марта по 7 апреля 2020 года. У 36% из них, или 67 человек, была диагностирована диабетическая ретинопатия, являющаяся осложнением диабета и вызванная повреждением мелких кровеносных сосудов глаза.

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