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«Яндекс» выявил утечку данных почти 5 тыс. пользователей
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«Яндекс» выявил утечку данных почти 5 тыс. пользователей

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Служба безопасности компании «Яндекс» обнаружила внутреннюю утечку, в результате которой были скомпрометированы данные 4887 тыс. почтовых ящиков. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщается на сайте компании.

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Как отмечается в публикации, в результате регулярной проверки выяснилось, что сотрудник компании предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей.

«Это был один из трех системных администраторов, обладавших такими правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса», — объяснили в пресс-службе «Яндекса».

Неавторизованный доступ в скомпрометированные аккаунты был заблокирован, их владельцам прислали уведомления о необходимости смены пароля, передает «Газета.ру».

11 февраля сообщалось, что хакеры опубликовали в Сети свыше 3 млрд логинов и паролей пользователей почтовых сервисов Gmail и Hotmail, которые были получены в результате сбора данных из множества утечек.

В тот же день МВД России рекомендовало пользователям Сети не пользоваться одинаковыми паролями для авторизации во всех аккаунтах, а также не хранить их в текстовых редакторах. Как заявил сотрудник управления «К» МВД России Артем Вяткин, люди часто думают, что они придумали хороший пароль, и используют его во всех аккаунтах, но, к сожалению, «иногда бывают разные утечки», которые могут сделать юзера жертвой кибермошенников.

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