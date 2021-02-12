Путин наградил героя-школьника из Биробиджана

Президент РФ Владимир Путин наградил школьника из Биробиджана, который вытащил троих взрослых из горящей квартиры, медалью «За спасение погибавших». Об говорится в указе российского лидера, опубликованной в пятницу, 12 февраля, на интернет-портале правовой информации.

«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью «За спасение погибавших» Комплектова Александра Витальевича — учащегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа» города Биробиджана, Еврейская автономная область», — говорится в указе.

Известно, что в мае 2020 года в селе Бирофельд в ЕАО загорелся двухквартирный жилой дом. Школьник из Биробиджана находился у родственников и оказался рядом с местом происшествия. Пытаясь помочь оставшимся в здании людям, он разбил окно и проник внутрь квартиры, где находились спящие взрослые. Мальчик разбудил жильцов и помог выбраться из горящего дома. Школьник спас женщину и двух мужчин.

«За пожаром наблюдало множество зевак, многие снимали происшествие на видео, даже не вызвав пожарных. Только Александр, проявив мужество, бросился к горящему дому и сделал всё, чтобы спасти людей! Спасибо семье Комплектовых за воспитание сына, которым можно гордиться!» — отметил Владислав Бордунов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области.

Ранее, 12 февраля, на севере Москвы полицейский спас женщину из пожара, прыгнув с ней в сугроб с четвертого этажа, на котором находилась горящая квартира.

Инцидент произошел в квартире жилого дома в Большом Коптевском проезде. Площадь пожара составила 40 кв. м. Во время патрулирования старший сержант полиции Максим Кравченко и сержант полиции Владимир Скопцов получили информацию о пожаре и сразу направились на место ЧП. По прибытии они заметили клубы черного дыма и пламя, которые вырывались из квартиры на четвертом этаже.