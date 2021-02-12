В Кремле не стали комментировать отъезд Юлии Навальной из России

В Кремле не комментируют поездки российских граждан за границу, заявил 12 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отъезде Юлии Навальной в Германию.

«Мы не комментируем поездки за границу российских граждан, это не наше дело, у нас наверно там тысячи, а то целые десятки тысяч граждан ежедневно вылетают за границу», — сказал он.

Об отъезде Юлии Навальной из России в Германию «Известиям» сообщили 10 февраля. Позднее в тот же день немецкие СМИ писали о прибытии жены блогера Алексея Навального в аэропорт Франкфурта-на-Майне. По информации местных изданий, речь идет о частном визите.

Также сообщалось, что руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков тоже покинул Россию. 10 февраля его заочно заключили под арест по делу о призывах подростков к участию в несогласованных акциях.

В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние блогера, его разрешили забрать на лечение в Германию.

В берлинской клинике «Шарите», куда доставили блогера, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. Взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

8 февраля стало известно, что минюст Германии в четвертый раз ответил отказом на запрос Генпрокуратуры России о предоставлении данных по делу о якобы отравлении блогера.

Навального 17 января задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он был на лечении. 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.