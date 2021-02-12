Сотрудники ФСБ совершили арест двух участников банды Басаева-Хаттаба

У терактов нет срока давности. Сотрудники ФСБ задержали двух участников банды Басаева–Хаттаба. Оба мужчины проживали в Ставропольском крае, сообщает телеканал «Известия». Собраны неопровержимые доказательства вины задержанных. Обвинения предъявят сразу по трем статьям, среди которых «Бандитизм». Вторжение боевиков в Дагестан произошло 7 августа 1999 года. В ходе боевых действий погибли около 300 российских военных.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.