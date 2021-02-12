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В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Макрона

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 12 февраля, заявил, что информации о датах и формате возможной встречи российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона на текущий момент нет.

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Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, когда состоится встреча президентов России и Франции.

«Пока нет никаких точных прикидок ни по формату, ни по дате, пока еще не согласовано», — уточнил Песков.

1 февраля посол Франции в РФ Пьер Леви заявлял, что возможность визита французского президента Макрона в Россию рассматривается, но конкретных сроков пока нет. По его словам, разработать график визита главы республики в Москву невозможно из-за пандемии коронавируса.

При этом Леви отметил, что Франция считает необходимым продолжить диалог с Россией по мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. От российской стороны ждут уточнения деталей этого предложения.

Путин 26 июня 2020 года пригласил Макрона в Россию с визитом. Тогда встреча глав государств прошла в режиме видеоконференции. Макрон тогда заявил, что он хотел приехать в Москву на парад Победы 24 июня, но этому помешали ограничения из-за коронавируса.

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