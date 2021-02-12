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В правительстве оценили ситуацию с коронавирусом в России

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Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, однако нагрузка у врачей остается высокой. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу, 12 февраля.

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Также Мишустин анонсировал выделение более 49 млрд рублей на выплаты медикам, которые работают с заболевшими COVID-19.

«Ситуация с коронавирусом стабилизируется, количество новых случаев постепенно сокращается, однако врачи и медсестры по-прежнему трудятся в непростых условиях. Правительство продолжает их поддерживать. Направим более 49 млрд рублей на специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые помогают пациентам с инфекцией. Это средства на первый квартал текущего года», — сказал глава кабмина.

Вместе с этим Мишустин обратил внимание, что нагрузка поликлиник также остается высокой из-за увеличения их расходов на фоне коронавируса. Премьер-министр заявил, что правительство выделит регионам более 25 млрд рублей на дополнительное финансовое обеспечение медицинских учреждений для того, чтобы они могли своевременно оказывать помощь пациентам по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне оценил темпы вакцинации от COVID-19 в России, и, по его словам, кампания на данный момент находится на начальном этапе.

В тот же день заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин отметил, что ситуация с COVID-19 в России в целом улучшается, но по ряду регионов остается напряженной.

Масштабная вакцинация населения в России от COVID-19 началась 18 января. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Сделать прививку можно бесплатно препаратом «Спутник V», разработанным центром имени Гамалеи. Он является первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса.

Эффективность препарата, согласно последним данным исследований, составила 91,6%. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

По данным центра им. Гамалеи на 10 февраля, в РФ «Спутником V» привились более чем 2,2 млн человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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