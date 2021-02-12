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Рок-фестиваль «Чернозем» больше не будут проводить под Тамбовом

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Рок-фестиваль «Чернозем» в Тамбовской области больше проводить не будут. Татарский вал принимал этот музыкальный форум в течение пяти лет.

По словам организаторов, в этом году фестиваль проведут с 13 по 15 августа в Воронеже, на летней площадке «Чернозем-парк» за «Сити-парком «Град».

Причиной переноса фестиваля стал слишком большой наплыв рокеров со всей страны. Татарский вал под Тамбовом, площадь которого составляет 15 га, не может вместить такие масштабы. Воронежская площадка больше — 50 га, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

В конце лета 2020 года фестиваль «Чернозем» на Татарском валу был отменен. В управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области заявили о невозможности проведения мероприятия по причине того, что формат и условия проведения этого события практически исключали какую-либо возможность обеспечения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий.

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