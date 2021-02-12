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Лавров назвал Трампа ярким политиком и личностью

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Глава МИД России Сергей Лавров назвал экс-президента США Дональда Трампа яркой личностью и «политиком от жизни».

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По его словам, если Трамп видит выгоду, то старается ее максимизировать, но если не видит, то пускает всё идти своим чередом.

«Он яркая личность. Помню две встречи с ним, когда я был с визитами в Вашингтоне, и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, на которых я присутствовал. Трамп — яркий политик. Как говорится, от жизни», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» 12 февраля.

Также министр заявил, что «с изумлением наблюдает» за процедурами импичмента бывшего американского лидера.

6 января сторонники Дональда Трампа, который на тот момент занимал пост президент США, после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, конгресс утвердил избрание демократа Джо Байдена главой государства.

После беспорядков Twitter удалил аккаунт Трампа. Также были заблокированы его страницы в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

Тогда Лавров указал, что американские власти провалили обязанность предоставлять гражданам свободный доступ к информации, а указания на то, что эти корпорации заблокировали аккаунты Трампа, ― лукавство.

Палата представителей конгресса США проголосовала 13 января за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу».

9 февраля юристы Трампа назвали импичмент против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать экс-президента. В ответ на это обвинители от палаты представителей конгресса США заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу и поэтому должен быть осужден в рамках процесса импичмента.

На следующий день обвинитель от палаты представителей Стейси Плэскит заявила, что сторонники бывшего президента США, которые штурмовали Капитолий 6 января, хотели убить Майкла Пенса, занимавшего тогда должность вице-президента, и спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

11 февраля обвинение закончило изложение дела на процессе по импичменту. После этого у защиты Трампа есть не менее 16 часов, разбитых минимум на два дня, чтобы высказаться против импичмента.

Трамп — первый президент, которому дважды был объявлен импичмент, и единственный, кто предстал перед судом после ухода из Белого дома.

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