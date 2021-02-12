Коренные народы Хабаровского края смогут попасть в федеральный реестр

Федеральный реестр коренных малочисленных народов севера (КНМС) появится в России. На совещании в правительстве Хабаровского края обсудили правовые вопросы порядка учета граждан. Это необходимо для единообразного и адресного применения льгот.

«Гражданин должен предоставить заявление и один из документов, свидетельствующий о его национальной принадлежности. Предусмотрена также возможность подачи документов коллективным заявителем — общиной КМНС», — пояснили в министерстве природных ресурсов региона.

Как отмечает ИА AmurMedia, задачей федерального реестра, помимо предоставления льгот, является минимизация злоупотреблений, что позволит гражданам реализовать права, в том числе на традиционное природопользование.

В Сургутском районе ХМАО идут съемки двух фильмов о быте коренных народов ханты и манси. Картины должен показать канал «Культура» в этом году. Главная задача проекта — сохранение и популяризация культурного наследия. Съемки проходят не только в этом регионе, но также на Камчатке, Краснодарском крае, Алтае, Карелии, Дагестане и Бурятии. Всего должно появиться 22 фильма о коренных народах нашей страны.