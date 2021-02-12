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Награждение студентов-медиков из красной зоны отменили в Оренбурге

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В Оренбурге не состоится запланированная на 12 февраля церемония награждения волонтеров и студентов-медиков, которые работали в красной зоне в период пандемии. Церемония должна была пройти в здании городской администрации.

В мэрии уточнили, что о новых сроках мероприятия сообщат дополнительно.

В конкурсе «Студент года» новая номинация добавилась недавно. Награждать отличившихся студентов должен был лично глава Оренбурга Владимир Ильиных. Однако мероприятие отменено в связи с трагедией в его семье — в Североуральске умерла его мать, он улетел на похороны, пишет 56orb.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал столичных медиков и сотрудников городских клиник героями 2020 года. По его словам, первый удар пандемии приняли на себя фельдшеры скорой помощи, которые рисковали собой, выезжая на вызовы. Врачи и медсестры, по словам Собянина, сутками дежурили в красных зонах, а лаборанты осваивали новые методы выявления COVID-19.

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