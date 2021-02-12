Исторический облик Елизаветинского спуска восстановят в Оренбурге

В Оренбурге к 25 августа этого года должны восстановить исторический облик Елизаветинского спуска на набережной реки Урал. Уже есть трехсторонний договор на проведение работ, заключенный между городской администрацией, подрядчиком и региональным союзом промышленников и предпринимателей.

Несмотря на то что средства и материалы на проведение восстановительных работ имеются, старт реконструкции откладывается из-за отсутствия утвержденного проекта. Проблема обсуждалась в законодательном собрании региона. Принято решение об утверждении проекта реконструкции в городском управлении строительства в кратчайшие сроки, пишет РИА «Оренбуржье».

11 февраля сообщалось, что в Оренбурге стартует масштабный проект по строительству улицы Рокоссовского в Дзержинском районе и двух круговых дорожных развязок на проспекте Победы и улице Терешковой. Четырехполосная улица Рокоссовского должна соединить две самые загруженные магистрали северной части города — улицу Терешковой и проспект Победы. Стоимость проекта – 300 млн рублей.