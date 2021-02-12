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Взрыв произошел на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске

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Взрыв и пожар произошли на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Красноярске, один человек пострадал. Об этом сообщили журналистам в краевой прокуратуре в пятницу, 12 февраля.

Около 15:40 по местному времени (11:40 мск) поступило сообщение о пожаре на складе по ул. Пограничников.

По предварительным данным ГУ МЧС России по региону, есть один пострадавший.

В результате ЧП частично обрушилось здание склада. Площадь пожара уточняется, на месте работают 10 единиц техники и около 25 человек личного состава МЧС.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, как взрывной волной выбило стекла здания и как полыхает само помещение.

Ранее, 7 февраля, в Москве на Варшавском шоссе на складе лакокрасочных изделий произошел пожар. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Позже огонь потушили.

В ликвидации пожара участвовали 94 человека, 29 единиц техники и два вертолета. Информации о пострадавших не было. Лаборатория ГУ МЧС России по Москве сделала замеры атмосферного воздуха на предмет превышения загрязняющих веществ, но не обнаружила их.

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