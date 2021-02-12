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Дилеры рассказали о ценах на обновленный универсал Lada Largus

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Обновленный универсал Lada Largus в комплектации люкс будет стоить 907 тыс. рублей, а семиместный вариант Largus Cross в максимальной комплектации обойдется в 993 тыс. рублей. Об этом сообщает сообщество AvtoVAZ News в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на источники в одном из дилерских центров российского бренда Lada 12 февраля.

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Отмечается, что информация неофициальная, она лишь дает представление о новых расценках.

Серийное производство обновленного Lada Largus началось 4 февраля. Первым автомобилем, который сошел с конвейера, стала модификация с приставкой Сross. Машина в максимальной комплектации и окрашена в новый цвет «Каракумы».

Обновленная модель Lada Largus получила фары от Renault Logan 2, черно-глянцевую ячеистую решетку радиатора, оригинальный бампер, капот и крылья иной формы. В салоне установлена новая панель приборов и руль, мультимедийная система, передние сиденья с развитой боковой поддержкой.

3 февраля сообщалось, что в январе 2021 года в России было продано 21 857 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 0,3% больше, чем в январе 2020 года.

Лидерами продаж стали модели Lada Granta и Lada Vesta. За отчетный период россияне приобрели 7720 и 6347 таких автомобилей соответственно.

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