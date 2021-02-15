Санкции в отношении стратегических противников США, в число которых входит и Россия, стали привычным инструментом американской внешней политики. Но их многосложность и возникающие непреднамеренные последствия применения рестрикций, в том числе и вторичных, для глобализированной и взаимосвязанной мировой экономики приводят к тому, что большая часть мер неэффективна и носит скорее декларативный или персональный характер. И несмотря на то что в арсенале США осталось не так много инструментов для экономического и политического сдерживания России без риска серьезной эскалации, администрация Джо Байдена и конгресс продолжат эту практику в ближайшие годы.

Американские санкции стали инструментом конкурентной борьбы и применяются как к противникам, так и к союзникам. Расширение российско-европейского сотрудничества и торговли, а также влияние России на свое ближнее зарубежье рассматриваются Соединенными Штатами в качестве «враждебных мер России в Европе», которым следует противодействовать экономическими и военно-политическими средствами (например, «Russia's Hostile Measures in Europe. Understanding the Threat»). Поэтому новым санкциям быть.

Но поскольку союзники США, прежде всего страны Европы, заинтересованы в скорейшем выходе из рецессии, и их прагматизм и экономические цели требуют отмены или ослабления рестрикций и расширения сотрудничества с Россией, новые санкционные инициативы США не получат существенную многостороннюю поддержку в ключевых странах ЕС. Национальные расчеты наиболее развитых государств Евросоюза и их заинтересованность в ресурсах и рынках к востоку от Рейна и Дуная всегда будут перевешивать политический пыл проамериканской европейской периферии.

Поэтому в Евросоюзе вокруг новых санкционных инициатив будет выстраиваться определенная драматургия с театральной эстетикой парламентских обсуждений, подбором сюжетов, актеров, причин и следствий, а также принципов «единства действий» и «единства времени и места», так, чтобы рестрикционный спектакль нравился «заказчику и спонсору», но ничего существенно не менял за стенами этого «театра». Основные сюжеты и места действий — это строительство газопровода «Северный поток – 2», Украина, Прибалтика, а также Черноморский регион, который США рассматривают как центральную зону соперничества между Россией и Западом за будущее Европы.

В этой драматургии есть «главный герой» и есть его «антиподы», к которым будут применены персональные меры, тем более что как раз в декабре 2020 года ЕС утвердил новый санкционный режим. Список лиц, подпадающих под персональные рестрикции ЕС, может быть согласован со списком США, сформированным в рамках закона 2017 года «О противодействии противникам Америки посредством санкций», и дополняться силовиками, представителями исполнительной и законодательной власти, крупного бизнеса, связанного с государством, а также общественными деятелями.

Консенсус в отношении экономических санкций против России между государствами ЕС маловероятен, учитывая тот факт, что блокирование торговли и дорогие энергоносители (а СПГ сейчас намного дороже трубопроводного газа) негативно скажутся на темпах восстановления экономики ЕС после пандемии и на экономическом росте в целом. Момент новых мер в отношении «Северного потока – 2» и остановки строительства газопровода выбран крайне неудачно. Зима сезона 2020/2021 оказалась холоднее предыдущей, цены на сжиженный газ бьют многолетние рекорды, и уже всем очевидно, что спотовый рынок СПГ проигрывает долгосрочным трубопроводным контрактам с системами гигантских газохранилищ.

Блокирование «Северного потока – 2» — это проблема Германии и Центральной Европы, и в первую очередь немецким политикам придется ее решать, возможно, путем уступок США в других вопросах, скорее политических, чем экономических. И если ФРГ не обеспечит себе надежные поставки трубопроводного газа в 2021 году, то после того, как в 2022-м все АЭС будут закрыты, проблема с энергообеспечением еще больше обострится, а стоимость энергии для экономики и граждан Германии и Центрально-Восточной Европы заметно вырастет. Любопытно посмотреть, как США своими цифровыми технологиями будут обогревать немцев.

Сейчас перед Европой и международным сообществом в целом стоит дихотомия выбора — новое сотрудничество ради общего блага или всеобщий хаос. Те, кто разрушает систему взаимоотношений, торговые связи и созданную десятилетиями традиционную инфраструктуру энергорынка, должны быть готовы нести долгосрочные потери. И тогда санкционная драма превратится в трагедию.

Влияние США в мире снижается, а Китая — растет. Конфликты и ставка на инструменты принуждения негативно скажутся на конкурентоспособности стран ЕС в наступившем десятилетии. И напротив, успешность экономических союзов и макрорегионов Евразии будет определяться тем, в партнерстве с кем окажется Россия.

Что касается ответа РФ на новые санкционные инициативы, то лучшей стратегией будет не участие в этом «спектакле», а подготовка к новой роли консолидирующего центра евразийского пространства и укрепление собственной экономики, военного и научно-технического потенциала.

Автор — эксперт клуба «Валдай», генеральный директор АО «УК «Спутник — Управление капиталом», член президиума СВОП

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