Нарышкин оценил данные МИД РФ о связях оппозиции с иностранными спецслужбами

Министерство иностранных дел (МИД) РФ «не преувеличивает» и «не ошибается», когда говорит о связи российской несистемной оппозиции с Западом. Об этом сообщил в пятницу, 12 февраля, глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Министерство иностранных дел России в своих комментариях не ошибается и не преувеличивает. Лишь могу добавить к сказанному, что те, кто идет на преступные сделки со спецслужбами стран, которые проводят по отношению к РФ враждебную политику, они не называются оппозиционерами. Здесь должен употребляться другой термин», — сказал он «РИА Новости».

Ранее, 9 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала перестать считать сторонников блогера Алексея Навального оппозицией. Она отметила, что они, включая руководителя сети его региональных штабов Леонида Волкова и исполнительного директора ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Владимира Ашуркова, являются агентами влияния Запада.

В Москве и ряде российских городов 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли несанкционированные акции, результатами которых стали задержания в связи с хулиганством, применением насилия к правоохранителям и нарушением санитарно-эпидемиологических правил.

Среди задержанных на акциях граждан были дети. За день до этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

В ноябре прошлого года Нарышкин рассказал об идее западных спецслужб принести «сакральную жертву» из лидеров оппозиции в России для оживления протестного настроения в стране. Он отметил, что эту идею иностранные спецслужбы обсуждали еще год назад.