Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
«Спутник V» вошел в топ-3 вакцин от COVID-19 по числу одобрений в мире
Мир
Лавров назвал Трампа ярким политиком и личностью
Общество
Ведомствам поручено представить Минтруду данные о зарплатах бюджетников
Мир
Лукашенко призвал отказаться от смартфонов из-за слежки США
Мир
В ЕС начали работу над новыми санкциями против России
Культура
На территории Московского зоопарка обнаружили более 150 артефактов
Происшествия
В Подмосковье раскрыли лабораторию по производству наркотиков
Экономика
Цены на минтай упали до минимума за последние годы
Авто
Автосалон в Лос-Анджелесе перенесли из-за пандемии коронавируса

Нарышкин оценил данные МИД РФ о связях оппозиции с иностранными спецслужбами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство иностранных дел (МИД) РФ «не преувеличивает» и «не ошибается», когда говорит о связи российской несистемной оппозиции с Западом. Об этом сообщил в пятницу, 12 февраля, глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Массовка и затейники: зачем мирным протестующим петарды, биты и дымовые шашки
Несмотря на спад интереса к несогласованным акциям, организаторы сделали всё для «эффектной картинки»

«Министерство иностранных дел России в своих комментариях не ошибается и не преувеличивает. Лишь могу добавить к сказанному, что те, кто идет на преступные сделки со спецслужбами стран, которые проводят по отношению к РФ враждебную политику, они не называются оппозиционерами. Здесь должен употребляться другой термин», — сказал он «РИА Новости».

Ранее, 9 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала перестать считать сторонников блогера Алексея Навального оппозицией. Она отметила, что они, включая руководителя сети его региональных штабов Леонида Волкова и исполнительного директора ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Владимира Ашуркова, являются агентами влияния Запада.

В Москве и ряде российских городов 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли несанкционированные акции, результатами которых стали задержания в связи с хулиганством, применением насилия к правоохранителям и нарушением санитарно-эпидемиологических правил.

Среди задержанных на акциях граждан были дети. За день до этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

В ноябре прошлого года Нарышкин рассказал об идее западных спецслужб принести «сакральную жертву» из лидеров оппозиции в России для оживления протестного настроения в стране. Он отметил, что эту идею иностранные спецслужбы обсуждали еще год назад.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021