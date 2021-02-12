Дело возбудили по факту гибели двух сестер на пожаре в Тюменской области

В Тюменской области в результате пожара погибли 20-летняя и четырехлетняя сестры. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Как сообщает СУ СКР по региону, трагедия произошла ночью в четверг, 11 февраля, в частном доме в деревне Вармахли Тобольского района. В момент происшествия сестры вместе со своим братом, возраст которого не уточняется, находились дома одни, их мама была на работе, пишет Megatyumen.ru.

Соседи заметили огонь и прибежали на помощь, однако спасти удалось лишь мальчика, так как он спал ближе всего к входной двери. Сестры находились в комнате, которая была охвачена огнем.

По факту гибели девушки и ребенка возбуждено уголовное дело. Назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается.

11 февраля на севере Москвы полицейский спас женщину из пожара, прыгнув с ней в сугроб с четвертого этажа, на котором находилась горящая квартира. Их госпитализировали с травмами и ожогами различной степени тяжести.