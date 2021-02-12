Диетолог назвала главные проблемы при наборе веса до медвежьих размеров

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша прокомментировала «Известиям» сознательную попытку жителя Нью-Йорка потолстеть, в надежде набрать вес медведя гризли, то есть около 270 кг.

Ранее, 10 февраля, издание The Mirror написало, что 28-летний специалист по анализу данных Спартан Падж (Spartan Pudge), также известный как Себастьян (Sebastian), сознательно располнел с 95 до 172 кг. Мужчина намерен продолжать набирать вес.

Он потребляет по 5 тыс. килокалорий в день. На завтрак он съедает пять ломтиков бекона, шесть сосисок и восемь яиц. На обед Падж предпочитает три больших домашних сэндвича, а на ужин — домашнюю еду, например польские клецки с маслом и сметаной.

Набор веса, который произошел у молодого Спартана Паджа ,неизбежно отразится на его здоровье и, скорее всего, уже отразился, полагает Марина Макиша.

«Увеличение количества жировой ткани просто неизбежно ведет к развитию метаболического синдрома с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, неизбежно ведет к жировому гепатозу, когда идет ожирение печени и она перестает выполнять свои функции. Избыточный вес, как правило, становится причиной развития сахарного диабета, что ведет к системному поражению всех сосудов», — сказал диетолог.

По ее словам, человеческий скелет не предназначен для того, чтобы носить вес медведя гризли. Подобный вес в конечном счете приведет к инвалидизации Спартана Паджа и сократит ему жизнь в районе 30%, отметила специалист.

Врач также раскритиковала рацион американца. «Как он набирал вес — это просто ужас. Огромное количество насыщенных жиров, пустых калорий. Это всё, что откладывается в жир и разрушает сосуды», — заключила Макиша.

Ранее в январе сообщалось, что японские ученые из Осакского университета обнаружили связь между отказом от вечернего приема пищи и набором веса. По мнению специалистов, отказ от ужина приводит к нерегулируемому аппетиту из-за чувства сильного голода, в результате чего человек становится не в силах контролировать потребляемое количество пищи.