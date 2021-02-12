Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
«Спутник V» вошел в топ-3 вакцин от COVID-19 по числу одобрений в мире
Мир
Лавров назвал Трампа ярким политиком и личностью
Общество
Ведомствам поручено представить Минтруду данные о зарплатах бюджетников
Мир
Лукашенко призвал отказаться от смартфонов из-за слежки США
Мир
В ЕС начали работу над новыми санкциями против России
Культура
На территории Московского зоопарка обнаружили более 150 артефактов
Происшествия
В Подмосковье раскрыли лабораторию по производству наркотиков
Экономика
Цены на минтай упали до минимума за последние годы
Авто
Автосалон в Лос-Анджелесе перенесли из-за пандемии коронавируса

Диетолог назвала главные проблемы при наборе веса до медвежьих размеров

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша прокомментировала «Известиям» сознательную попытку жителя Нью-Йорка потолстеть, в надежде набрать вес медведя гризли, то есть около 270 кг.

Ранее, 10 февраля, издание The Mirror написало, что 28-летний специалист по анализу данных Спартан Падж (Spartan Pudge), также известный как Себастьян (Sebastian), сознательно располнел с 95 до 172 кг. Мужчина намерен продолжать набирать вес.

Тревожная тенденция: в России растет число подростков с ожирением
Главной причиной зачастую являются неправильные пищевые привычки, заложенные родителями

Он потребляет по 5 тыс. килокалорий в день. На завтрак он съедает пять ломтиков бекона, шесть сосисок и восемь яиц. На обед Падж предпочитает три больших домашних сэндвича, а на ужин — домашнюю еду, например польские клецки с маслом и сметаной.

Набор веса, который произошел у молодого Спартана Паджа ,неизбежно отразится на его здоровье и, скорее всего, уже отразился, полагает Марина Макиша.

«Увеличение количества жировой ткани просто неизбежно ведет к развитию метаболического синдрома с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, неизбежно ведет к жировому гепатозу, когда идет ожирение печени и она перестает выполнять свои функции. Избыточный вес, как правило, становится причиной развития сахарного диабета, что ведет к системному поражению всех сосудов», — сказал диетолог.

По ее словам, человеческий скелет не предназначен для того, чтобы носить вес медведя гризли. Подобный вес в конечном счете приведет к инвалидизации Спартана Паджа и сократит ему жизнь в районе 30%, отметила специалист.

Врач также раскритиковала рацион американца. «Как он набирал вес — это просто ужас. Огромное количество насыщенных жиров, пустых калорий. Это всё, что откладывается в жир и разрушает сосуды», — заключила Макиша.

Ранее в январе сообщалось, что японские ученые из Осакского университета обнаружили связь между отказом от вечернего приема пищи и набором веса. По мнению специалистов, отказ от ужина приводит к нерегулируемому аппетиту из-за чувства сильного голода, в результате чего человек становится не в силах контролировать потребляемое количество пищи.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021