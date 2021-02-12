Эксперт дал советы автомобилистам в связи со снегопадом

В связи со снегопадом автомобилистам следует, по возможности, не выезжать на машине, а если пришлось выехать — соблюдать дистанцию на дороге. Эти и другие рекомендации дал водителям вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с RT в пятницу, 12 февраля.

«Первое — желательно не выезжать на дорогу и остаться дома, если есть такая возможность. К этим рекомендациям всегда стоит прислушаться», — сказал он.

Эксперт добавил, что в снегопад, сопровождающийся морозом, нужно «как всегда, медленно разогреть двигатель в движении», а в автомобильном потоке — «соблюдать дистанцию».

Хайцеэр подчеркнул, что нельзя забывать проверять щетки-стеклоочистители, которые должны быть в исправном состоянии.

Также он посоветовал проверить, залита ли в бак незамерзающая жидкость, потому что при снегопаде «засыпает стекла даже в движении».

«Все электрические части автомобиля, которые отогревают стекла, зеркала заднего вида, заднее стекло — всё это тоже надо всегда проверить, не выезжать в неисправном состоянии», — указал он.

По его словам, если вы отправляетесь далеко в такую погоду, следует взять с собой теплые вещи, керогаз, запас еды и термос.

По данным Гидрометцентра России, в Москве в пятницу будет облачно и снежно, местами ожидается метель и снежные заносы. Синоптики предупреждают граждан о гололедице и морозе до 12 градусов. В ночь на субботу похолодает до –15 градусов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе и соседних областях на следующей неделе ожидается серьезное похолодание, а также обильные снегопады 12–13 февраля. Он отмечал, что погодные условия приведут к затруднениям на дорогах.