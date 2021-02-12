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В минздраве рассказали о состоянии выжившего при взрыве во Владикавказе

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После взрыве в супермаркете сети «Магнит» во Владикавказе чудом выжил 33-летний ювелир Зураб Засеев, он не пострадал. Об этом сообщила в пятницу, 12 февраля, пресс-служба минздрава по Республике Северная Осетия — Алания.

Ранее утверждалось, что выживший мужчина является охранником магазина. Позднее стало известно, что он работает ювелиром.

«Ювелир, который находился в момент взрыва здания, «родился в рубашке». Он сам вылез из-под завалов, и никаких абсолютно повреждений у него не было, лишь одна небольшая царапина на пальце. Это удивительно», — уточнили в ведомстве.

Мужчина работал на третьем этаже здания. Как рассказал сам Засеев, услышав хлопок, он смог самостоятельно выбраться из здания.

«На момент взрыва покупателей в здании ТЦ не было, сотрудники «Магнита» не пострадали. В трехэтажном здании с цоколем компания арендовала помещение для «Магнит Косметик», а магазин «Магнит» был в собственности ритейлера», — рассказала руководитель по внешним коммуникациям и связям с госорганами Кавказского округа компании «Магнит» Марина Москаленко.

Она добавила, что торговый центр полностью разрушен в результате взрыва.

«Компания не имела доступа в иные помещения торгового центра, в том числе в цокольном этаже, где, предположительно, велись строительные работы. Компания сотрудничает с правоохранительными органами для выяснения полной картины произошедшего», — добавила Москаленко.

По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. Однако будут проверяться и другие версии взрыва.

О взрыве супермаркета сети «Магнит» во Владикавказе стало известно 12 февраля. Предварительной причиной ЧП в экстренных службах назвали взрыв газа. В пресс-службе правительства республики заявили, что на месте происшествия обнаружен один человек, он не пострадал. С ним работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным экстренных служб, после хлопка возгорания не последовало. В настоящее время спасатели разбирают завалы. На месте происшествия работают следователи. Ведется доследственная проверка по факту взрыва.

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