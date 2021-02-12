Автосалон в Лос-Анджелесе перенесли из-за пандемии коронавируса

Организаторы автосалона в Лос-Анджелесе (США) приняли решение перенести мотор-шоу на ноябрь 2021 года. Об этом сообщает 11 февраля Carscoops.

Автосалон состоится в период с 19 по 28 ноября 2021 года. Организаторы выставки уточнили, что мотор-шоу пройдет в здании Convention Center площадью 71 тыс. кв. м.

Отмечается, что автосалон должен был пройти в ноябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на 21–31 мая 2021 года. Однако из-за большого количества зараженных в США провести мероприятие в эти даты невозможно.

22 сентября сообщалось, что организаторы Североамериканского международного автосалона (NAIAS) приняли решение перенести мотор-шоу на сентябрь 2021 года.

Североамериканский автосалон традиционно проводился в январе. В последнее время выставка испытывала отток участников, и с 2019 года организаторы перенести ее на июнь. Но из-за эпидемии коронавируса организаторы мотор-шоу пересмотрели свое решение.