Ограничения по COVID-19 продлили в Курганской области

В Курганской области для жителей старше 65 лет до конца февраля продлили режим самоизоляции, который был введен из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в постановлении губернатора Вадима Шумкова, опубликованном на портале правовой информации.

В нем отдельно отмечается, что самоизолироваться можно в том числе в жилых и садовых домах.

Пожилым людям позволено выходить только в случаях обращения за медицинской помощью, следования к месту работы и обратно, посещения судов, правоохранительных органов, прокуратуры, органов административной юрисдикции, прогулок с домашними животными и походов в ближайший магазин.

Как отмечает ИА «Ура.ру», режим самоизоляции для пожилых граждан действует с 12 октября 2020 года. В последний раз он был продлен 11 февраля.

На 11 февраля в регионе подтверждено 90 новых случаев заболевания COVID-19. Всего же с начала пандемии в Курганской области выявили 16 346 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

2 февраля сообщалось о смерти бывшего первого замгубернатора Курганской области Александра Бухтоярова. В последнее время он проходил лечение от коронавирусной инфекции.