Отстрел волков объявили в еще одном районе Рязанской области

В Спасском районе Рязанской области объявлен отстрел волков. Соответствующее постановление опубликовало рязанское минприроды.

Документ разрешает охотникам добыть до 10 животных любого пола и возраста. Отстрел должен быть произведен на территории Тонинского государственного природного заказника до 31 марта, пишет 62INFO.ru.

Причиной отстрела является регулирование численности волков, а также угроза распространения болезней и возможное нанесение ущерба здоровью граждан и животных.

Ранее отстрел волков решили произвести в Сасовском районе региона. Причиной также стал контроль за численностью.