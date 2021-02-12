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Отстрел волков объявили в еще одном районе Рязанской области

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В Спасском районе Рязанской области объявлен отстрел волков. Соответствующее постановление опубликовало рязанское минприроды.

Документ разрешает охотникам добыть до 10 животных любого пола и возраста. Отстрел должен быть произведен на территории Тонинского государственного природного заказника до 31 марта, пишет 62INFO.ru.

Причиной отстрела является регулирование численности волков, а также угроза распространения болезней и возможное нанесение ущерба здоровью граждан и животных.

Ранее отстрел волков решили произвести в Сасовском районе региона. Причиной также стал контроль за численностью.

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