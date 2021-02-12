Отстрел волков объявили в еще одном районе Рязанской области
В Спасском районе Рязанской области объявлен отстрел волков. Соответствующее постановление опубликовало рязанское минприроды.
Документ разрешает охотникам добыть до 10 животных любого пола и возраста. Отстрел должен быть произведен на территории Тонинского государственного природного заказника до 31 марта, пишет 62INFO.ru.
Причиной отстрела является регулирование численности волков, а также угроза распространения болезней и возможное нанесение ущерба здоровью граждан и животных.
Ранее отстрел волков решили произвести в Сасовском районе региона. Причиной также стал контроль за численностью.