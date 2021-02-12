Житель ЯНАО попал в Книгу рекордов Гиннеса с берпи-подтягиваниями

Житель Нового Уренгоя установил мировой рекорд по берпи-подтягиванию и попал в Книгу рекордов Гиннеса. За 60 минут Равиль Хакимов подтянулся 486 раз. Об этом говорится в Telegram-канале окружного правительства.

Предыдущий рекорд принадлежал гражданину США, который за 60 минут совершил 412 берпи-подтягиваний. С 2017 года этого никому повторить не удавалось, пишет ИА «Ура.ру».

Берпи-подтягиванием называется упражнение, которое включает сразу несколько действий. Человек садится, ставя ладони на пол, выпрыгивает ногами назад, отжимается, а потом выпрыгивает вверх к перекладине и подтягивается.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Александра Трусова исполнила первый в истории женского катания четверной флип и попала в Книгу рекордов Гиннеса. Прыжок Трусова исполнила 7 декабря 2019 года во время выступления в финале Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине.