Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
СК начал проверку после взрыва в супермаркете во Владикавказе
Общество
Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю
Мир
Глава оргкомитета Олимпиады в Токио объявил об отставке на фоне скандала
Общество
Нарышкин заявил о надежной защите России от террористов
Общество
В МВД заявили об отсутствии пострадавших при взрыве во Владикавказе
Общество
В Санкт-Петербурге задержан похититель ценных черепов из института РАН
Спорт
СБР выразил несогласие c ограничениями IBU на использование цветов флага
Общество
Максима Топилина освободили от должности главы ПФР
Общество
Задержаны два бывших члена банды Басаева и Хаттаба

Житель ЯНАО попал в Книгу рекордов Гиннеса с берпи-подтягиваниями

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Нового Уренгоя установил мировой рекорд по берпи-подтягиванию и попал в Книгу рекордов Гиннеса. За 60 минут Равиль Хакимов подтянулся 486 раз. Об этом говорится в Telegram-канале окружного правительства.

Предыдущий рекорд принадлежал гражданину США, который за 60 минут совершил 412 берпи-подтягиваний. С 2017 года этого никому повторить не удавалось, пишет ИА «Ура.ру».

Берпи-подтягиванием называется упражнение, которое включает сразу несколько действий. Человек садится, ставя ладони на пол, выпрыгивает ногами назад, отжимается, а потом выпрыгивает вверх к перекладине и подтягивается.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Александра Трусова исполнила первый в истории женского катания четверной флип и попала в Книгу рекордов Гиннеса. Прыжок Трусова исполнила 7 декабря 2019 года во время выступления в финале Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021