Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
СК начал проверку после взрыва в супермаркете во Владикавказе
Общество
Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю
Мир
Глава оргкомитета Олимпиады в Токио объявил об отставке на фоне скандала
Общество
Нарышкин заявил о надежной защите России от террористов
Общество
В МВД заявили об отсутствии пострадавших при взрыве во Владикавказе
Общество
В Санкт-Петербурге задержан похититель ценных черепов из института РАН
Спорт
СБР выразил несогласие c ограничениями IBU на использование цветов флага
Общество
Максима Топилина освободили от должности главы ПФР
Общество
Задержаны два бывших члена банды Басаева и Хаттаба

Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением нового года по лунному календарю. Телеграмма опубликована в пятницу, 12 февраля, на сайте Кремля.

Рог в изобилии: быки оказались популярнее крыс в 6,5 раза
В коллективном сознании символ 2021 года ассоциируется с силой и могуществом, поясняют психологи

«Этот замечательный праздник, который на протяжении столетий широко и торжественно отмечают представители разных народов нашей страны, символизирует пробуждение природы, наполняет сердца людей радостью и надеждой, вдохновляет на добрые дела», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что российские буддисты передают из поколения в поколение традиции предков и бережно их хранят.

«Буддийская община России <...> своими самобытными, содержательными просветительскими, благотворительными инициативами обогащает культурную, общественную жизнь нашего многонационального Отечества», — добавил российский лидер.

Путин пожелал буддистам России счастья, здоровья и благополучия.

Накануне, 11 февраля, священнослужитель Центрального хурула (храма) «Золотая обитель Будды Шакьямуни» в Элисте Сонам-гелюнг рассказал, что наступающий по буддийскому религиозному календарю год Быка должен быть спокойнее и помягче уходящего года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021