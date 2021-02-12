Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю

Президент РФ Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением нового года по лунному календарю. Телеграмма опубликована в пятницу, 12 февраля, на сайте Кремля.

«Этот замечательный праздник, который на протяжении столетий широко и торжественно отмечают представители разных народов нашей страны, символизирует пробуждение природы, наполняет сердца людей радостью и надеждой, вдохновляет на добрые дела», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что российские буддисты передают из поколения в поколение традиции предков и бережно их хранят.

«Буддийская община России <...> своими самобытными, содержательными просветительскими, благотворительными инициативами обогащает культурную, общественную жизнь нашего многонационального Отечества», — добавил российский лидер.

Путин пожелал буддистам России счастья, здоровья и благополучия.

Накануне, 11 февраля, священнослужитель Центрального хурула (храма) «Золотая обитель Будды Шакьямуни» в Элисте Сонам-гелюнг рассказал, что наступающий по буддийскому религиозному календарю год Быка должен быть спокойнее и помягче уходящего года.