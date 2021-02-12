Шотландцу грозит тюремный срок за оскорбление ветерана в Twitter

Оскорбившему британского ветерана грозит полгода тюрьмы. 35-летний Джозеф Келли написал о Томасе Муре в Twitter. Автора твита установила полиция, им оказался шотландец. Томас Мур вдохновил тысячи британцев на борьбу с COVID-19. Он — тот самый ветеран, который совершил благотворительную прогулку по своему саду. Накануне векового юбилея Мур обошёл 100 раз вокруг дома. Ветеран собрал деньги для врачей, вскоре мужчина умер, передает телеканал «Известия». Сейчас к дому покойного Томаса Мура несут цветы. Вся Британия требует наказать блогера, но есть и его защитники. Темнокожий священник, например, не понимает «культа капитана Тома». На фоне скандала шотландские депутаты решили ужесточить наказание за хейт в Сети. По новому закону таким хейтерам может грозить до семи лет тюрьмы.

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