Порядка 60 мест создадут для больных с COVID-19 в омских ЦРБ

В Омской области отделения для пациентов с COVID-19 откроются в четырех районных больницах: Нижнеомской, Оконешниковской, Горьковской и Таврической ЦРБ. Отделения оснастят кислородными точками. В каждом будет по 15 мест.

Кроме того, из коечного фонда в городской больнице № 11 в Омске выведут 130 мест и 30 мест исключат из городской детской клинической больницы № 3. В регинальном минздраве решили делать это постепенно, чтобы соблюсти все эпидемиологические требования, пишет ИА «Город55».

Ранее в Омске в трех госпиталях, которые были перепрофилированы для больных с коронавирусной инфекцией, решили вернуть в общий оборот 604 места. В областной клинической больнице освободились 400 мест, в инфекционной клинической больнице № 1 свободны 129 мест, а в городской больнице № 7 — 75 коек.

Региональный оперативный штаб и руководство области приняли решение о введении некоторых послаблений в режим ограничений. Так, с 15 февраля в Омской области учреждениям культуры и спорта разрешено заполнять залы на 75%.