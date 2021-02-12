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Водитель легковушки погиб при столкновении с автобусом Челябинске

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В Челябинске отечественная легковушка столкнулась с пассажирским автобусом. Погиб человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в четверг, 11 февраля, на улице Электродной. По предварительным данным, 56-летний водитель «Лада Гранта» не справился с управлением, машину занесло и выбросило на встречку, где она столкнулась с автобусом «ЛиАЗ», пишет kursdela.biz.

В результате ДТП водитель легковушки получил различные травмы, от которых скончался на месте. Из пассажиров автобуса никто не пострадал.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, обстоятельства случившегося устанавливаются.

В тот же день, 11 февраля, в Бийске (Алтайский край) пьяный водитель иномарки врезался сразу в пять машин и наехал на пешеходов. Один человек погиб.

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