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Железнодорожную станцию у Ржевского мемориала откроют в мае 2021 года

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил место строительства железнодорожной станции возле Ржевского мемориала Советскому солдату. Согласно планам, движение на станции будет запущено в мае.

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Остановка находится возле деревни Хорошево на 241 км перегона Ржев–Балтийский–Муравьево. Проект по развитию железнодорожного сообщения реализуют по поручению президента РФ Владимира Путина. Правительство Тверской области и представители «Российских железных дорог» создали рабочую группу для координации вопросов по строительству. В настоящий момент на месте завершена подготовка площадки под устройство фундаментов. Ведется заливка фундамента под пассажирскую платформу. В марте-апреле на станции установят опоры ограждения и освещения, а также перронные табло. Также будет проведено озеленение территории.

«Я уверен, что эта станция станет очень популярной не только у жителей Тверской области, но и гостей из других регионов. Мы видим большой поток туристов — уже больше полумиллиона человек посетили мемориал, приезжали и иностранные гости. Строительство идет по графику, планируем в мае уже запустить движение», — цитируют «Тверские ведомости» Игоря Руденю.

Название для новой станции выберут местные жители с помощью онлайн-голосования.

В дальнейшем на железнодорожной ветке проведут реконструкцию от станции Шаховская в Московской области до станции Ржев. Планируется обустройство платформ и остановок по ходу следования поезда «Ласточка». После модернизации время в пути от Москвы до Ржевского мемориала сократится.

Мемориал был открыт в июле 2020 года под Ржевом, где в годы Великой Отечественной войны велись ожесточенные бои. В торжественной церемонии участвовали президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. В центре мемориала находился бронзовая скульптура солдата, собирательный образ выполнен на основе фото советских бойцов.

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