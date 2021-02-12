Парк с водным каналом и фонтаном построят в Тюмени

В Тюмени построят парк с фонтаном, водным каналом и площадками для активного отдыха. Он появится в жилом районе «Айвазовский» на территории более 2 га.

Проект реализует ГК «Энко». Компания планирует направить на него около 150 млн рублей. Объект введут в эксплуатацию в конце июля, чтобы парк стал отличным подарком для всех жителей Тюмени ко Дню города.

Основной особенностью этого парка будет собственный водный канал, который изменит ландшафт территории, чего в Тюмени еще не было. Через канал проложат несколько мостиков и установят «сухой» фонтан.

В парке создадут искусственные холмы, газоны и живую изгородь. На территории оборудуют памп-трек, фонтан, скейт-парк, несколько современных детских площадок, зону для выгула собак, перголы и велопарковку.

Как пишет портал «Наш город», строительство ведется в рамках социальной концепции застройщика. Он уже построил детский сад в этом ЖК и открыл соседский центр и гастромаркет в другом районе.

5 февраля сообщалось, что в Тюмени планируется строительство новой детской областной больницы и поликлиники. Конкурс на разработку проекта уже начался. Цена контракта — порядка 58 млн рублей. Учреждение появится на улице Федюнинского.