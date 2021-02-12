Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
СК начал проверку после взрыва в супермаркете во Владикавказе
Общество
Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю
Мир
Глава оргкомитета Олимпиады в Токио объявил об отставке на фоне скандала
Общество
Нарышкин заявил о надежной защите России от террористов
Общество
В МВД заявили об отсутствии пострадавших при взрыве во Владикавказе
Общество
В Санкт-Петербурге задержан похититель ценных черепов из института РАН
Спорт
СБР выразил несогласие c ограничениями IBU на использование цветов флага
Общество
Максима Топилина освободили от должности главы ПФР
Общество
Задержаны два бывших члена банды Басаева и Хаттаба

Актер Епифанцев прокомментировал драку со своим участием

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский актер Владимир Епифанцев прокомментировал драку со своим участием, которая произошла в баре Санкт-Петербурга. Свое мнение артист высказал 12 февраля в Instagram.

«Я могу прокомментировать всю ситуацию в целом, начиная с того момента, когда начался весь этот чудовищный конфликт человека с самим собой. Началось это в те давние времена, когда Эго распоясалось и решило, что оно может управлять божественным сознанием», — объяснил Епифанцев.

Он отметил, что подробности произошедшего расскажет через несколько месяцев, когда уляжется шумиха. Также актер назвал «полнейшей дичью» слова подписчиков, которые хвалят его за драку.

«У меня внутри мерзко, и вообще неприятно, что вы пишете... Неловко за вас, неловко. Никто не спросил: «А что произошло? А что было?» Просто сразу, как животные: «Молодец-молодец, вот так, вот так». Вы похожи на стадо», — добавил Епифанцев.

Днем ранее «Известия» публиковало видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент драки Епифанцева. На записи видно, как между артистом, отдыхавшим вместе с бывшей женой Анастасией Веденской в баре на улице Марата, и другими посетителями заведения начался конфликт.

На видео актер был без обуви — он бросился на девушку, с которой у Веденской произошла ссора, а затем стал избивать присутствующих мужчин.

На место инцидента вскоре приехали сотрудники Росгвардии. Как сообщили в пресс-службе управления, была задержана женщина, «которая в ходе внезапно возникшего конфликта со своей знакомой нанесла ей удар пивным бокалом».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021