Актер Епифанцев прокомментировал драку со своим участием

Российский актер Владимир Епифанцев прокомментировал драку со своим участием, которая произошла в баре Санкт-Петербурга. Свое мнение артист высказал 12 февраля в Instagram.

«Я могу прокомментировать всю ситуацию в целом, начиная с того момента, когда начался весь этот чудовищный конфликт человека с самим собой. Началось это в те давние времена, когда Эго распоясалось и решило, что оно может управлять божественным сознанием», — объяснил Епифанцев.

Он отметил, что подробности произошедшего расскажет через несколько месяцев, когда уляжется шумиха. Также актер назвал «полнейшей дичью» слова подписчиков, которые хвалят его за драку.

«У меня внутри мерзко, и вообще неприятно, что вы пишете... Неловко за вас, неловко. Никто не спросил: «А что произошло? А что было?» Просто сразу, как животные: «Молодец-молодец, вот так, вот так». Вы похожи на стадо», — добавил Епифанцев.

Днем ранее «Известия» публиковало видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент драки Епифанцева. На записи видно, как между артистом, отдыхавшим вместе с бывшей женой Анастасией Веденской в баре на улице Марата, и другими посетителями заведения начался конфликт.

На видео актер был без обуви — он бросился на девушку, с которой у Веденской произошла ссора, а затем стал избивать присутствующих мужчин.

На место инцидента вскоре приехали сотрудники Росгвардии. Как сообщили в пресс-службе управления, была задержана женщина, «которая в ходе внезапно возникшего конфликта со своей знакомой нанесла ей удар пивным бокалом».