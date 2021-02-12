В МИД Белоруссии рассказали о сроках встречи Лукашенко и Путина
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил ТАСС в пятницу, 12 февраля, что встреча президента республики Александра Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным может состояться в конце этого месяца.
«Такая встреча планируется, прорабатывается в данный момент, готовятся соответствующие материалы. Скажем так, в конце февраля планируется встреча», — сказал Макей.
Президенты обсудят вопросы, связанные с углублением интеграции Минска и Москвы.
О том, что планируется встреча Путина и Лукашенко, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще 10 февраля.
В Кремле назвали преждевременным обсуждение возможных тем предстоящей встречи. Песков отмечал, что повестка встречи двух президентов пока формируется.
Предыдущая очная встреча политиков состоялась 14 сентября прошлого года в Сочи. Российский лидер тогда заверил белорусского коллегу в приверженности договоренностям с Минском.Новость дополняется.