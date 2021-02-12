В отношении отстраненного главы района в Дагестане возбуждено пять дел о взятке

В отношении временно отстраненного от должности главы Кизлярского района Дагестана Александра Погорелова возбуждено пять уголовных дел о получении взятки. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

«В отношении Погорелова возбуждены пять уголовных дел по части 4 статьи 290 УК РФ», — уточнил собеседник агентства.

По версии следствия, будучи главой села Южное Кизлярского района, Погорелов выдал пятерым жителям пять земельных участков общей площадью 3 тыс. кв. м. За каждый участок земли ему заплатили от 30 до 60 тыс. рублей.

9 июля Погорелова, подозреваемого в превышении полномочий и подлоге, отстранили от должности. Следствие считает, что в 2012–2015 годах Погорелов, который на тот момент был главой сельсовета, составил и выдал 19 выписок из похозяйственных книг с ложными сведениями. Ущерб от этих действий оценивается в 2,2 млн рублей.

11 июля Погорелова отправили под домашний арест. Мера пресечения избрана на срок 23 дня, до 2 августа включительно.