Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
После взрыва супермаркета во Владикавказе под завалами могут быть люди
Мир
ЕК выделит до €1 млн на развитие гражданского общества в Киргизии
Наука
NASA намерено купить место для астронавта на «Союз» через посредника
Спорт
Australian Open проведут без зрителей из-за карантина в штате Виктория
Мир
Миротворцы помогли доставить стройматериалы для восстановления Шуши
Мир
Военные Мьянмы объявили о помиловании более 23 тыс. заключенных
Мир
Должность министра по одиночеству появится в Японии
Общество
В России предложили запретить быстрые свидания
Общество
Инфекционист предупредил о риске новой волны COVID-19 в апреле

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио объявил об отставке на фоне скандала

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава организационного комитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори заявил, что уходит в отставку на фоне скандала с сексистскими высказываниями. Об этом 12 февраля сообщает Kyodo News Agency.

«С сегодняшнего дня я ухожу в отставку. Я доставил большие неудобства своими неподобающими высказываниями. Я не должен быть помехой для подготовки к Олимпиаде», — заявил он в ходе заседания Исполнительного совета оргкомитета «Токио-2020».

Олимпийское сдвижение: что даст спорту перенос Игр-2020 на будущее лето
Организаторы могут сократить расходы, а спортсменам фактически придется готовиться к стартам заново

Отмечается, что занять место Ёсиро Мори может министр по делам Олимпиады Японии Сэйко Хашимото.

«Правительство будет прилагать дальнейшие усилия для восстановления доверия и твердого распространения концепции разнообразия и гармонии как внутри страны, так и за рубежом», — сказал Хашимото, комментируя ситуацию.

83-летний Мори возглавлял оргкомитет Олимпиады в Японии с 2014 года. Известно, что он предложил занять свой пост бывшей главе Японской футбольной ассоциации Сабуро Кавабучи. Однако источники утверждают, что Кавабучи намерена отказаться от предложения.

Об отставке Мори заговорили 3 февраля, когда он во время заседания оргкомитета Олимпийских игр — 2020 указал на то, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания длятся гораздо дольше, так как женщины подолгу выступают и каждая из них считает необходимым что-то сказать. В качестве примера он привел Японскую федерацию регби, заседания которой стали идти в два раза дольше из-за возросшего числа женщин в ее составе.

Поведение Мори осудил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. Он назвал заявления главы оргкомитета токийской Олимпиады нежелательными с точки зрения национальных интересов.

На экстренной пресс-конференции Мори публично извинился за допущенные им сексистские высказывания. Он выразил уверенность, что должен продолжать выполнять свои обязанности в оргкомитете, но не исключил возможности своей отставки, если того потребуют в организации.

Позже стало известно, что более 500 волонтеров и три факелоносца эстафеты олимпийского огня отказались от дальнейшего участия в мероприятиях из-за скандала с высказываниями Мори.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Теперь они планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Предстоящие соревнования назвали «Токио-2020». Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Летние Олимпийские игры в японской столице стали первыми в истории, отложенными в мирное время.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021