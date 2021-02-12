Глава оргкомитета Олимпиады в Токио объявил об отставке на фоне скандала

Глава организационного комитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори заявил, что уходит в отставку на фоне скандала с сексистскими высказываниями. Об этом 12 февраля сообщает Kyodo News Agency.

«С сегодняшнего дня я ухожу в отставку. Я доставил большие неудобства своими неподобающими высказываниями. Я не должен быть помехой для подготовки к Олимпиаде», — заявил он в ходе заседания Исполнительного совета оргкомитета «Токио-2020».

Отмечается, что занять место Ёсиро Мори может министр по делам Олимпиады Японии Сэйко Хашимото.

«Правительство будет прилагать дальнейшие усилия для восстановления доверия и твердого распространения концепции разнообразия и гармонии как внутри страны, так и за рубежом», — сказал Хашимото, комментируя ситуацию.

83-летний Мори возглавлял оргкомитет Олимпиады в Японии с 2014 года. Известно, что он предложил занять свой пост бывшей главе Японской футбольной ассоциации Сабуро Кавабучи. Однако источники утверждают, что Кавабучи намерена отказаться от предложения.

Об отставке Мори заговорили 3 февраля, когда он во время заседания оргкомитета Олимпийских игр — 2020 указал на то, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания длятся гораздо дольше, так как женщины подолгу выступают и каждая из них считает необходимым что-то сказать. В качестве примера он привел Японскую федерацию регби, заседания которой стали идти в два раза дольше из-за возросшего числа женщин в ее составе.

Поведение Мори осудил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. Он назвал заявления главы оргкомитета токийской Олимпиады нежелательными с точки зрения национальных интересов.

На экстренной пресс-конференции Мори публично извинился за допущенные им сексистские высказывания. Он выразил уверенность, что должен продолжать выполнять свои обязанности в оргкомитете, но не исключил возможности своей отставки, если того потребуют в организации.

Позже стало известно, что более 500 волонтеров и три факелоносца эстафеты олимпийского огня отказались от дальнейшего участия в мероприятиях из-за скандала с высказываниями Мори.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Теперь они планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Предстоящие соревнования назвали «Токио-2020». Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Летние Олимпийские игры в японской столице стали первыми в истории, отложенными в мирное время.