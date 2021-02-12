Жильцы соседних домов не пострадали при взрыве супермаркета во Владикавказе

В результате мощного взрыва, произошедшего в супермаркете сети «Магнит» во Владикавказе, жильцы соседних домов и прохожие не пострадали. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«За медицинской помощью никто из жильцов домов, прохожих или проезжающих в момент взрыва автомобилистов не обращался», — сказал собеседник агентства.

В региональном главке МЧС в свою очередь сообщили агентству, что группировка спасателей на месте произошедшего будет удвоена.

При этом в ведомстве подчеркнули, что информация о пострадавших в результате случившегося пока не подтверждена.

При этом Instagram «ЧП Владикавказ» со ссылкой на МВД сообщает, что результате мощного взрыва оказались выбиты окна соседних зданий. В аккаунте также было опубликовано соответствующее видео.

Взрыв в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе прогремел утром в пятницу. В результате ЧП постройка была полностью разрушена. Сообщалось об одном пострадавшем. Предварительной причиной происшествия назван взрыв газовоздушной смеси.

По данным экстренных служб, после взрыва возгорания не последовало. Отмечается, что в подвале супермаркета хранились кислородные баллоны.

В региональном минздраве уточняли, что под завалами могут находиться люди. Позднее стало известно, что магазин был закрыт и под завалами никого нет. На месте происшествия обнаружен только охранник, он серьезно не пострадал. В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели, идет разбор завалов. Подробности произошедшего выясняются.