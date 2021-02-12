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Охранника супермаркета во Владикавказе извлекли живым из-под завалов

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Спасатели извлекли живым из-под завалов супермаркета по Владикавказе одного пострадавшего. Об этом заявил источник «Интерфакса» в пятницу, 12 февраля.

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«Извлечен мужчина, предварительно охранник, с признаками жизни», — сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчину госпитализировали в реанимацию.

В пресс-службе главы и правительства республики со ссылкой на председателя правительства Ирбека Томаева уточнили, что на месте происшествия обнаружен один человек, но он не пострадал.

Ранее в администрации главы и правительства Северной Осетии заявили, что, по предварительным данным, причиной взрыва в здании супермаркета сети «Магнит» стал газ. Спасательные работы продолжаются.

Жильцы соседних домов и прохожие не пострадали, частично выбило стекла в трех близлежащих зданиях.

Взрыв в здании супермаркета сети «Магнит» по улице Гагкаева во Владикавказе произошел ранее в этот же день. В результате постройка полностью разрушилась. В строении также находились офисы, кабинеты, стоматология.

Согласно данным экстренных служб, после взрыва возгорания не последовало. Отмечается, что в подвале супермаркета хранились кислородные баллоны. Известно, что магазин в момент происшествия был закрыт. На месте работают спасатели, идет разбор завалов.

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