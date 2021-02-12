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Кравчук рассказал об отношении к Зеленскому

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Президент Украины Владимир Зеленский хочет установить мир на юго-востоке страны. Об этом сообщил первый украинский президент, руководитель делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук.

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«Я могу говорить откровенно: я Зеленского, как и других президентов, не обожествляю. Я общаюсь с ним и вижу, что он искренне хочет установить мир на Донбассе», — сказал он Ленте.ру.

Политик считает, что дело не в предвыборных обещаниях Зеленского. Кроме того, Кравчук вступился за нынешнего украинского лидера, заверив, что того якобы несправедливо обвиняются в уклонении от выполнения минских договоренностей.

По его словам, проблемы на переговорах в рамках ТКГ возникают из-за разного взгляда на последовательность их реализации и нежелания другой стороны идти на компромиссы.

Он добавил, что Киев не может соблюдать перемирие, пока на позициях со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) якобы остаются наемники.

Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» 7 февраля предложил ждать, пока «кого-то убьют или ранят» в Донбассе, а сразу отвечать «выстрелом на выстрел».

Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего назвал заявление главы киевской делегации в ТКГ противоречащим Минским соглашениям. «Господин Кравчук предлагает нам вести переговоры, используя «котловой» метод убеждения 2014–2015 годов, который он почему-то считает приемлемым», — приводит «РИА Новости» слова Дейнего.

Депутат Народного совета ДНР Александр Камышов расценил слова Кравчука как подготовку Киева к новому наступлению в регионе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые заявили о своей независимости после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования обсуждается в формате контактной группы и в нормандском формате.

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