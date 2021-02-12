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В Москве за сутки от COVID-19 вылечились еще 3184 человека

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В Москве за минувшие сутки еще 3184 человека вылечились от COVID-19. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Он делается на тех же приборах, что и обычный анализ, но сообщает результат в четыре раза быстрее

Таким образом, общее число выздоровевших в столице достигло 865 100 человек.

Поборовшие COVID-19 горожане могут стать донорами плазмы крови при отсутствии у них хронических заболеваний. У потенциального донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Накануне заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что количество больничных коек для заболевших COVID-19 в городе сократят еще на треть на фоне положительной динамики в ситуации с распространением коронавируса.

В свою очередь мэр столицы Сергей Собянин в тот же день выразил надежду, что тренд на улучшение ситуации с COVID-19 в городе сохранится, а возможный всплеск числа выявленных заболевших не будет критичным.

4 февраля градоначальник напомнил, что ограничения на проведение массовых мероприятий, рекомендаций для пожилых и людей с хроническими заболеваниями сохраняются. Он предположил, что основные ограничения в Москве могут быть сняты к маю.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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