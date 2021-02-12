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После взрыва супермаркета во Владикавказе под завалами могут быть люди

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Люди могут находиться под завалами разрушенного взрывом здания супермаркета сети «Магнит» во Владикавказе. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщили в региональном минздраве.

Согласно источникам ТАСС, речь идет об одном человеке. Предварительной причиной происшествия назван взрыв газовоздушной смеси. Как сообщает РЕН ТВ, известно об одном пострадавшем — это охранник магазина, его уже достали из-под завалов.

Взрыв прогремел в супермаркете на улице Гагкаева, постройка полностью разрушена. В здании также находились офисы, кабинеты, стоматология.

По данным экстренных служб, после взрыва возгорания не последовало. Отмечается, что в подвале супермаркета хранились кислородные баллоны. На месте работают спасатели, идет разбор завалов. Подробности выясняются.

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