Врач заявил о необходимости перетерпеть насморк в некоторых случаях

Временную заложенность носа иногда лучше не устранять с помощью капель, а перетерпеть, заявил 12 февраля в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог Иван Лесков.

По его словам, в некоторых случаях после применения средств от насморка могут возникнуть неприятные последствия.

Кроме того, Лесков указал, что выделения из носа не всегда являются признаком болезни, иногда они появляются как реакция организма на внешние раздражители. Например, нос может заложить после выхода на мороз.

«Это происходит потому, что нос контролирует вдыхаемый воздух, который должен быть приведен к определенной влажности и температуре. Чтобы он успел привести воздух в норму, он должен уменьшить поток. Отсюда и отек носа», — объяснил специалист.

По его словам, если в такой ситуации закапать нос, то порция холодного воздуха сразу попадет в легкие. В случае злоупотребления такими методами борьбы с насморком могут появиться проблемы. Например, нос может прекратить реагировать на что-либо кроме капель.

6 февраля врач-отоларинголог, фониатр Анна Колесникова предупредила об опасности отказа от лечения насморка. По ее словам, пациенты, у которых диагностирован насморк, должны внимательно отнестись к заболеванию и вылечить его. В противном случае им грозят осложнения.