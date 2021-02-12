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Один человек пострадал в результате взрыва в супермаркете во Владикавказе

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Во Владикавказе произошел мощный взрыв в одном из супермаркетов сети «Магнит», по предварительным данным, пострадал один человек. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По словам очевидцев ЧП, в результате произошедшего здание полностью разрушилось. Предварительной причиной происшествия назван взрыв газовоздушной смеси.

Подробности произошедшего уточняются.

В конце января газовый баллон взорвался в баре на территории дизайн-завода «Флакон» на севере Москвы, в результате пострадали два человека.

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