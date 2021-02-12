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В России за сутки зарегистрировали более 15 тыс. новых случаев коронавируса

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За минувшие сутки в 85 регионах России зарегистрировано 15 089 новых случаев коронавируса. Об том в пятницу, 12 февраля, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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Наибольшее число новых случаев инфекции за последние 24 часа зафиксировано в Москве (2 139),Санкт-Петербурге (1134) и Московской области (842).

Летальных исходов за сутки зафиксировано 507, вылечились 20 720 человек.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране с начала распространения инфекции достигло 4 042 837. За весь период зарегистрировано 79 194 летальных исхода, излечились 3 559 142 пациента.

Ранее в этот же день врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что преждевременный отказ от базовых антикоронавирусных ограничений, в том числе и масок, грозит массовым характером заболеваемости. И по его прогнозу, если весенний всплеск заболеваемости COVID-19 произойдет в России в той или иной форме, то он придется на середину апреля.

По его мнению, обязательный масочный режим в России можно будет отменить не раньше мая, а в Москве — в июне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне оценил темпы вакцинации от COVID-19 в России и, по его словам, масштабная вакцинация в РФ — на начальном этапе.

10 февраля, в Центре им. Гамалеи заявили более чем о 2,2 млн привитых «Спутником V» в РФ.

Ранее в феврале вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в РФ до формирования у населения коллективного иммунитета, то есть пока не вакцинируется 68,6 млн человек. Она добавила, что до достижения этих показателей россиянам необходимо соблюдать все введенные ограничения.

Масштабная вакцинация населения России от COVID-19 началась 18 января. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Сделать прививку можно бесплатно препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи. Он является первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса.

Эффективность препарата, согласно последним данным исследований, составила 91,6%. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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