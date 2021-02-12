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В России могут измениться телефонные номера для междугородних звонков

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В России с 2025 года для звонков внутри региона, мобильных и междугородних нужно будет набирать код 0 вместо 8, а при международных звонках — 00 вместо 8-10. Соответствующий проект подготовило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, приказ «Об утверждении и введении в действие ‎российской системы и плана нумерации» опубликован в четверг, 11 февраля, на портале проектов нормативных актов.

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Отмечается, что формат 0 и 00 рекомендован Международным союзом электросвязи. При этом с 2025 по 2028 годы планируется перейти на закрытый план нумерации при местных звонках, для которого потребуется набор национального номера. Сейчас в России действует открытый план, для которого при внутригородских соединениях используется пяти-, шести- или семизначный номер без кода города.

Перейти на набор через 0 и 00 планировала еще Минсвязь (предшественник Минцифры) с 2000-х годов. Для этого в 2006 году в трехзначный формат (101, 102 103) были переведены использовавшиеся со времен СССР номера экстренных служб (01, 02, 03), а также коды городов, начинающиеся с нуля, например, код Москвы изменился с 095 на 495.

Как уточняет «РИА Новости», данный проект создан с целью закрепления номера 122 за «Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи» в соответствии с постановлением правительства.

3 февраля сообщалось, что Минцифры подготовило проект поправок в закон «О связи», который предусматривает исключение информации о местоположении мобильного телефона из-под действия закона о тайне связи. Поправки позволят искать десятки тысяч человек, которые ежегодно теряются. При этом законопроект будет соблюдать нормы законодательства по персональным данным, так как координаты местоположения к ним не относятся.

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