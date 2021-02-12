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Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2021 году

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Президент России Владимир Путин не будет выступать на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом в пятницу, 12 февраля сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

​​​​​​​Старая тема на новый лад: что предлагают обсудить в Мюнхене
И для чего на конференцию по безопасности приедут политики из Азии и с Ближнего Востока

Он отрицательно ответил на вопрос об участии российского лидера в мероприятии, передает «РИА Новости».

Накануне стало известно, что американский президент Джозеф Байден выступит на конференции с речью о трансатлантическом сотрудничестве.

Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проводится в феврале в Баварии, ФРГ. Мероприятие собирает мировых лидеров, политиков и экспертов для обсуждения вопросов международной политики. В этом году сроки ее проведения были передвинуты из-за пандемии коронавируса, и мероприятие пройдет в онлайн-формате 19–20 февраля.

Планируется, что в нем примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсек ООН Антониу Гутерриш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и спецпосланник США по вопросам климата Джон Керри. Будет ли участвовать немецкий канцлер Ангела Меркель, неизвестно.

27 января Владимир Путин выступил на форуме в Давосе, также прошедшем в режиме онлайн. В своей речи глава государства обратил внимание на тяжело складывающуюся ситуацию в мире и предупредил о риске войны всех против всех. По его словам, пандемия COVID-19 только усугубила имевшиеся до этого проблемы и обострила экономический упадок в мире.

Глава государства также предупредил о рисках потерять целые цивилизационные и культурные материки и призвал Европу избавиться от фобий относительно Москвы, а также выступил за сотрудничество со всеми странами мира.

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