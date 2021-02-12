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ЕК выделит до €1 млн на развитие гражданского общества в Киргизии

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Европейская комиссия планирует выделить до €1 млн на развитие гражданского общества в Киргизии в рамках плана поддержки Европейского инструмента содействия демократии и правам человека в республике, сообщает RT со ссылкой на соответствующий тендер в пятницу, 12 февраля.

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Отмечается, размер одного гранта при этом может варьироваться в пределах от €300 тыс. до €500 тыс. Подать заявку на участие в конкурсном отборе могут неправительственные организации и организации гражданского общества.

Предполагается, что получатели грантов будут заниматься работой по расширению прав и возможностей молодежи и женщин, повышению уровня медиаграмотности населения, а также противодействию разжигающим ненависть высказываниям в СМИ.

«Глобальная цель этого конкурса заявок — поддержка и расширение возможностей гражданского общества в вопросах защиты и продвижения демократии, прав человека и основных свобод», — говорится в документе.

В ноябре стало известно, что Госдепартамент США ищет специалиста на должность старшего консультанта по вопросам верховенства закона и борьбы с коррупцией в посольство страны в Киргизии.

10 февраля сообщалось, что США выделят $1,5 млн на развитие молдавских СМИ. В чaстности, до $1 млн плaнируется нaправить на прoект по пoддержке «нeзависимости» СМИ в стрaне.

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